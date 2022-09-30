Mersin'deki polisevi saldırısında PKK'lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

O GECE YAŞANANLARI ANLATTILAR

Teröristlerle sıcak temasa giren Mehmet Ali Küçükcan ve bekçi Cengiz Tapan (31), yaşananları anlattı. Olay anında polisevi içerisinde olduklarını, sesleri duyar duymaz çatışma bölgesine koştuklarını belirten Küçükcan, "Sıcak temasın başlaması ile birlikte çatışma yaklaşık 11-12 dakika sürdü. Polisevi girişinde görevli arkadaşımız Sedat Gezer'in şehit olmasının ardından içeride güvenlik önlemi aldık.