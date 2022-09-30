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Mersin'deki polisevi saldırısında PKK'lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

Mersin'de hain PKK'lıların polisevi saldırısında teröristlerle çatışarak, içeriye girmelerini engelleyen polis memuru Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı. Küçükcan, "Üzerlerindeki bombayı içeride patlatmaları halinde facia yaşanabilirdi. Polisevinde yaklaşık 120 kişi vardı. Canımızı siper ettik, faciayı önledik" dedi.

30.09.2022 11:44 - Son Güncelleme: 30.09.2022 11:44
MErsin’deki polisevi saldırısında PKK’lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

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MErsin’deki polisevi saldırısında PKK’lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak, yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi.

MErsin’deki polisevi saldırısında PKK’lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan bir kadının tedavisi sürüyor.

MErsin’deki polisevi saldırısında PKK’lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

Patlamada yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

MErsin’deki polisevi saldırısında PKK’lı hainlerle çatışan polis Mehmet Ali Küçükcan olay anını anlattı: Eğer kendini içeride patlatsaydı...

O GECE YAŞANANLARI ANLATTILAR
Teröristlerle sıcak temasa giren Mehmet Ali Küçükcan ve bekçi Cengiz Tapan (31), yaşananları anlattı. Olay anında polisevi içerisinde olduklarını, sesleri duyar duymaz çatışma bölgesine koştuklarını belirten Küçükcan, "Sıcak temasın başlaması ile birlikte çatışma yaklaşık 11-12 dakika sürdü. Polisevi girişinde görevli arkadaşımız Sedat Gezer'in şehit olmasının ardından içeride güvenlik önlemi aldık.

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