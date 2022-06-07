Milli savunma teknolojileri EFES-2022'de sergileniyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler açılan sergiyle tanıtılıyor.
Bu yılki tatbikatta kullanılacak araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı da sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.
Sergide yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı TİHA, Barış Pınar Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı) ve Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi.