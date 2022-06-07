Milli savunma teknolojileri EFES-2022’de sergileniyor

Bu yılki tatbikatta kullanılacak araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı da sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.