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Milli savunma teknolojileri EFES-2022'de sergileniyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler açılan sergiyle tanıtılıyor.

07.06.2022 01:06 - Son Güncelleme: 07.06.2022 01:06
Milli savunma teknolojileri EFES-2022’de sergileniyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam eden tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı.

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Milli savunma teknolojileri EFES-2022’de sergileniyor

43 Türk savunma sanayisi şirketinin teknolojilerini görücüye çıkardığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.

Milli savunma teknolojileri EFES-2022’de sergileniyor

Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor

Milli savunma teknolojileri EFES-2022’de sergileniyor

Bu yılki tatbikatta kullanılacak araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı da sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.

Milli savunma teknolojileri EFES-2022’de sergileniyor

Sergide yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı TİHA, Barış Pınar Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı) ve Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi.

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