AKINCI’ya mükemmel özellik! Uzaktan etkisiz hale getirecek

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ PROJELERİYLE ÖNEMLİ AŞAMALARI GEÇTİ"

Okumuş, bu füzelerin donanımı ve yazılımından malzemesine her parçasıyla çok farklı teknolojiler içerdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu projeleri yapıyor olmanız, o projeyi tamamlamak yanında çıktılarıyla birçok projeye hatta bazen sivil sektördeki bazı projelerimize de etki edecek. Türkiye, savunma sanayi projeleriyle çok önemli aşamaları geçti. Buradaki kazanımlar sadece savunma sanayisine değil, bütün sanayi sektörüne de etki edecek ama yeni teknoloji savunma sanayi ürünlerinde de bu olgunluk seviyesine gelen ürünlerin üzerine bina edeceğiz. Bu şekilde dünyada da esasında artık ayrışmaya başlıyorsunuz. Ürünlerin kullanıcısı olmaktan ziyade üreticisi, ihracatçısı ve geliştiricisi olma sınıfına girmiş ülke durumundayız. Dünyada kritik teknoloji üreten ülkeler var. Bazı ürünlere baktığımızda biz ilk 5'teyiz, bazı ürünlere baktığımızda ilk 10'dayız diyebilirim. Yani Süper Lig'deyiz, Şampiyonlar Ligi'ni zorluyoruz, belki bazı ürünlerde Şampiyonlar Ligi'ndeyiz."