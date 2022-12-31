Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Diyarbakır Sur sokaklarında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile 2022'in son gününde Diyarbakır Sur'a gitti. Kentin sokaklarını gezip yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31.12.2022 19:21 - Son Güncelleme: 31.12.2022 19:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile yılın son gününde Diyarbakır caddelerinde gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.