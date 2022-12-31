MPİ 2023 yılbaşı bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı - 31 ARALIK 23:45 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı... Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır. Buna göre son 5, 4, 3, 2 ve 1 rakamına göre kazanmış bulunduğunuz ikramiyeler de gene biletinizin tam numarasını aratarak belirlenecektir.