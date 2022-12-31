MPİ 2023 yılbaşı bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı - 31 ARALIK 23:45 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI AÇILDI! 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango bilet sorgulama robotu eşliğinde basit ve çabucak biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak vakit kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı eşliğinde biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını basit bir biçimde öğrenebilmekteler. Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır.
2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı... Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır. Buna göre son 5, 4, 3, 2 ve 1 rakamına göre kazanmış bulunduğunuz ikramiyeler de gene biletinizin tam numarasını aratarak belirlenecektir.
Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır.
2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama
Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür.