İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik! Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor
İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı. Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu Taksim'de güvenlik önlemleri artırıldı. Taksim'deki Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 10 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.
31.12.2022 19:58 - Son Güncelleme: 31.12.2022 20:21
İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK | VİDEO İZLE
Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.
İSTANBUL KAMERALARLA ANLIK TAKİP EDİLİYOR
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'deki Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 10 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.