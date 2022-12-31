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Haberler Güncel İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik! Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik! Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı. Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu Taksim'de güvenlik önlemleri artırıldı. Taksim'deki Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 10 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.

takvim.com.tr
AJANSLAR
31.12.2022 19:58 - Son Güncelleme: 31.12.2022 20:21
İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik! Taksim’deki Mobil Komuta Merkezi’nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK | VİDEO İZLE

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik! Taksim’deki Mobil Komuta Merkezi’nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik! Taksim’deki Mobil Komuta Merkezi’nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik! Taksim’deki Mobil Komuta Merkezi’nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi.

İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik! Taksim’deki Mobil Komuta Merkezi’nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

İSTANBUL KAMERALARLA ANLIK TAKİP EDİLİYOR
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'deki Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 10 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.

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