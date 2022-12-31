İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik! Taksim’deki Mobil Komuta Merkezi’nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

İSTANBUL KAMERALARLA ANLIK TAKİP EDİLİYOR

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'deki Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 10 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.