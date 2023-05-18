Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuş tarihi belli oldu! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den flaş açıklama

Tarih verme konusunda meseleler biraz olgunlaşsın ondan sonra tarihi net verelim. Hürjet daha kolay bir uçak, daha önceden yol haritası belli olan bir uçak olduğu için, Milli Muharip Uçak fikri çok daha önce vardı asıl olarak masaya gelmesi Hürjet'ten bir adım sonra oldu.