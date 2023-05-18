Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş tarihi belli oldu! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş tarihi belli oldu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "En iyi ihtimalle 2024'ün içinde" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Türkiye'nin uzay projesi kapsamında Kırklareli İğneada'da Uydu Fırlatma Uçuş Merkezi'nin inşaat halinde olduğunu söyledi ve tesisin roketi fırlatmak için artık son hazırlıkları yaptığını ifade etti. Demir'in açıklamaları şöyle:
HÜRJET BEKLENİLENDEN HIZLI İLERLEDİ KAAN'DA DA BUNU BEKLİYOR MUSUNUZ?
Hürjet'in fikri Kaan'a giden yolda biz ara basamak gerekli olduğunu düşündük. TUSAŞ'ın yaptığı tek uçak Hürkuş'tu. Beklenilenden uzun sürdü.
Kaan 5'nci nesil savaş uçağı üzerinde çok yeni sistemler var. Kaan'ı Hürjet'ten bir tık yapalım dediğiniz zaman bir dizi sistemi olgunlaşması gereken seviyenin altında koymanız gerekir. Ondansa biz sistemler olgunlaştıktan sonra kendi iç gönül rahatlığımızda uçacak seviyede arada çöpe gidecek ürün yapmadan, nihai hedefimizdeki ürünlerin testi geçmiş olmasını bekliyoruz.
Orada gaza bastık, uçuş emniyeti konusunda taviz vermeden 5'inci nesil savaş uçağının gerektirdiği parametrelerden taviz vermeden bu alt sistemleri geliştirmelerini istiyoruz.
Birçok alt sistem yüklenicimiz birçok işi ilk defa yapıyorlar. Tabi ne zaman yaparsanız yapın da demiyoruz kendi içimizde koyduğumuz hedefler var. Kamuoyuna açıkladığımızda açıkladığımız şeyin noktasal olarak doğru olması bizim hedefimiz, var gücümüzle çalışırken planlananın da önünde bir hızla gitmek hedefimiz.
Tarih verme konusunda meseleler biraz olgunlaşsın ondan sonra tarihi net verelim. Hürjet daha kolay bir uçak, daha önceden yol haritası belli olan bir uçak olduğu için, Milli Muharip Uçak fikri çok daha önce vardı asıl olarak masaya gelmesi Hürjet'ten bir adım sonra oldu.