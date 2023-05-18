EN TAZE ANKET SONUCU GELDİ! Başkan Erdoğan ikinci turda yüzde kaç oy alır? Optimar’dan ikinci tur anketi
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandığa gitti. Seçim sonuçlarını açıklayan YSK seçimlerin 2. tura kaldığını bildirdi. İlk turda Başkan Erdoğan yüzde 49,5, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'lik bir oy aldı. Gözler 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tura çevrilirken Başkan Erdoğan'ın ne kadar oy alacağı büyük merak konusu oldu. Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, 2. tur anketini açıkladı. İşte detaylar...
Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir, tvnet'te katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi.
Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun neden kazanamayacağına ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
"Sebeplerini sayayım. En az 53 ve üzeri alacak Erdoğan. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir beklentiyle girdi, algılar oluşturdu. Alevilik gibi unsurları kullandı. Davutoğlu da Sünni olduğunu söyledi, böyle bir seçime gittik. Herkes kazanacaklarını söylüyordu, çakıldılar. Davutoğlu'nun yaptıkları sorgulanmadı. Küçük partilerin ittifaka katkıları olduğunu düşünmüyorum, kayıpları olmuştur. Binde 1 bile oyu yok bunlar Meclis'te temsil edecekler.
Erdoğan bu seçimlerde galip. Tüm algılara rağmen oluşan sonuca bakmak lazım. AK Parti ilk kurulduğunda yüzde 34 oy almış, bugün yüzde 1 artırarak yüzde 35 oy almış. Kılıçdaroğlu hangi seçimde galip? Meclis aritmetiğine baktığınızda Erdoğan büyük bir farkla galip. Türk milleti beka ve genel duruş açısından duruş sergiliyor."