EN TAZE ANKET SONUCU GELDİ! Başkan Erdoğan ikinci turda yüzde kaç oy alır? Optimar’dan ikinci tur anketi

Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun neden kazanamayacağına ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Sebeplerini sayayım. En az 53 ve üzeri alacak Erdoğan. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir beklentiyle girdi, algılar oluşturdu. Alevilik gibi unsurları kullandı. Davutoğlu da Sünni olduğunu söyledi, böyle bir seçime gittik. Herkes kazanacaklarını söylüyordu, çakıldılar. Davutoğlu'nun yaptıkları sorgulanmadı. Küçük partilerin ittifaka katkıları olduğunu düşünmüyorum, kayıpları olmuştur. Binde 1 bile oyu yok bunlar Meclis'te temsil edecekler.