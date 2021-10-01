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Milli Görüş'ün önde gelen ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! İşte arşiv fotoğraflarıyla 'Oğuzhan Asiltürk'

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Asiltürk Türkiye siyasi tarihi ve Milli Görüş siyaseti için önemli bir isimdi. İşte Oğuzhan Asiltürk'ün Türkiye siyasetindeki arşiv fotoğrafları.

01.10.2021 10:56 - Son Güncelleme: 01.10.2021 11:03
Milli Görüş’ün önde gelen ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! İşte arşiv fotoğraflarıyla ’Oğuzhan Asiltürk’

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Asiltürk Türkiye siyasi tarihi ve Milli Görüş siyaseti için önemli bir isimdi.

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Milli Görüş’ün önde gelen ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! İşte arşiv fotoğraflarıyla ’Oğuzhan Asiltürk’

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı, 5 dönem milletvekilliği, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Milli Görüş’ün önde gelen ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! İşte arşiv fotoğraflarıyla ’Oğuzhan Asiltürk’

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı.

Milli Görüş’ün önde gelen ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! İşte arşiv fotoğraflarıyla ’Oğuzhan Asiltürk’

Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.





CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti.



Milli Görüş’ün önde gelen ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! İşte arşiv fotoğraflarıyla ’Oğuzhan Asiltürk’

Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı.

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