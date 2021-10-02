Paraya para denmiyor! ’Siyah altın’ olarak biliniyor: Herkes evinde yapmaya başladı! Fabrikalara satılıyor

Solucan gübreciliği son günlerde en çok girişim oluşturulan sektörlerden birisidir. Genellikle kent yaşamından sıkılan vatandaşlar köylerine yerleşim solucan gübresi işine girişmek istiyor. Fakat son gelen haber köyde değil şehirde. Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği çok ve organik olması bundan dolayı tercih ettiği 'siyah altın' olarak tanınan solucan gübresinin tüketimi da yaygınlaştı. İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu vatandaş evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak geliştirmeye başladı.