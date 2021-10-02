Paraya para denmiyor! 'Siyah altın' olarak biliniyor: Herkes evinde yapmaya başladı! Fabrikalara satılıyor
Pandemi sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği çok bulunduğu amacıyla tercih ettiği, 'siyah altın' olarak tanınan solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre meydana getirmek isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma bin solucanın bulunduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi yapan kutu geliştirdi. Solucan gübresi, sebze ya da besin atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi neticesi elde edilen organik gübredir.
Solucan gübreciliği son günlerde en çok girişim oluşturulan sektörlerden birisidir. Genellikle kent yaşamından sıkılan vatandaşlar köylerine yerleşim solucan gübresi işine girişmek istiyor. Fakat son gelen haber köyde değil şehirde. Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği çok ve organik olması bundan dolayı tercih ettiği 'siyah altın' olarak tanınan solucan gübresinin tüketimi da yaygınlaştı. İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu vatandaş evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak geliştirmeye başladı.
Antalya'da etraf mühendislik hizmeti veren bir firma da evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve kabuğu, yumurta kabuğu, çay ve kahve posası, karton, baskısız kağıt, kuru yaprak gibi atıklardan solucan gübresi yapan kutu geliştirdi.
Ev içerisinde kullanılabilen ve içinde 1000 solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutusu, ev atıklarının organik gübreye dönüştürülerek değerlendirilmesine, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşüm kutusu, evde, balkonda ufak bir ekosistem yaratarak saksıda bitki yetiştirenlere solucan besleyerek organik gübresini basit bir şekilde yapma olanağı sağlıyor.
''VERİMLİLİK ÇOK FAZLA''
Firmanın sahibi Murat Taşgıran, "İçerisinde adedi 1000 ile 9 bin arasında solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutumuz evlerdeki natural atıklardan organik gübre üretimi sağlıyor. Balkonda, bahçede organik sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler kendi solucan gübresini üretmeyi tercih ediyor. Evde 1000 adet Kaliforniya solucanı ile gübre yetiştirilebilir.