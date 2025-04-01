Milli Emlak duyurdu: Peynir ekmek gibi satıyor! 20.000 TL’den tarla, 52.000 TL’den arsa

Milli Emlak ihale sistemi, bütçesine uygun şekilde arazi sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 20.000 TL'ye tarla, 52.000 TL'ye arsa satışa çıkarıldı! Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için ihale süreci, başvuru detayları ve teminat bedelleri açıklandı. İşte, kaçırılmayacak arsa fırsatlarının tüm detayları...
Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsa ve tarlalar, ihale usulüyle alıcılarını buluyor. Satın alma işlemi için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:
✅ Adım 1: İlanları Takip Edin
İhale duyuruları, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından yayınlanır.
✅ Adım 2: Başvuru İçin Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru dilekçesi
Teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
İhale ilanında belirtilen diğer belgeler
✅ Adım 3: Başvurunuzu Yapın
İhaleye katılmak isteyenler, il veya ilçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüklerine bizzat başvurmalıdır.
✅ Adım 4: İhaleye Katılın
Belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda bulunarak teklifinizi verin. En yüksek teklifi veren kişi, arsayı veya tarlayı satın almaya hak kazanır.
✅ Adım 5: Satış İşlemlerini Tamamlayın
İhaleyi kazandıktan sonra, belirlenen sürede ödeme işlemlerini yaparak tapunuzu alabilirsiniz.
1️⃣ Ankara / Beypazarı'nda 52.000 TL'ye Arsa Satışı!
📌 İhale Bedeli: 52.000 TL
📌 Teminat Bedeli: 15.600 TL
📌 Arsa Büyüklüğü: 28 m²
📌 İhale Tarihi: 07 Mayıs 2025
📌 İhale Saati: 10:45
📌 İhale Yeri: Ankara / Beypazarı
📌 İletişim: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
📞 Telefon: (312) 763 42 33
📌 İhale Bedeli: 20.000 TL
📌 Teminat Bedeli: 3.000 TL
📌 Tarla Büyüklüğü: 200 m²
📌 İhale Tarihi: 08 Nisan 2025
📌 İhale Saati: 11:30
📌 İhale Yeri: Erzurum / Tortum
📌 İletişim: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
📞 Telefon: (442) 235 52 02
🔹 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ihalelere katılabilir.
🔹 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
🔹 Şirketler de tüzel kişilik adına başvuru yapabilir.
🔹 Teminat bedelini yatıran kişiler ihaleye girebilir.
Milli Emlak arsa ihalesine nasıl katılabilirim?
İhaleye katılmak için il veya ilçe Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine başvurmalı ve teminat bedelini yatırmalısınız.
Arsa alırken teminat bedeli nedir?
Teminat bedeli, ihaleye katılım için ödenen bir tutardır. İhaleyi kazanamazsanız geri iade edilir.
Satın aldığım arsayı ne zaman kullanabilirim?
İhale işlemleri tamamlandıktan ve tapu devri yapıldıktan sonra arsanızı hemen kullanabilirsiniz.
Taksitle ödeme imkânı var mı?
Milli Emlak, zaman zaman taksitle satış imkânı sunabilir. Ancak bu, her arsa için geçerli değildir.
Hangi illerde uygun fiyatlı arsa satışı yapılıyor?
Milli Emlak tarafından belirlenen iller arasında Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve birçok şehir bulunmaktadır. Güncel ihale listelerine resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Milli Emlak Resmi Web Sitesi