Milli Emlak duyurdu: Peynir ekmek gibi satıyor! 20.000 TL’den tarla, 52.000 TL’den arsa

Milli Emlak ihale sistemi, bütçesine uygun şekilde arazi sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 20.000 TL'ye tarla, 52.000 TL'ye arsa satışa çıkarıldı! Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için ihale süreci, başvuru detayları ve teminat bedelleri açıklandı. İşte, kaçırılmayacak arsa fırsatlarının tüm detayları...

Milli Emlak Arsa Satışı Nasıl Yapılıyor? Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsa ve tarlalar, ihale usulüyle alıcılarını buluyor. Satın alma işlemi için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor: ✅ Adım 1: İlanları Takip Edin İhale duyuruları, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından yayınlanır. ✅ Adım 2: Başvuru İçin Gerekli Belgeleri Hazırlayın Nüfus cüzdanı fotokopisi Başvuru dilekçesi Teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont İhale ilanında belirtilen diğer belgeler

✅ Adım 3: Başvurunuzu Yapın İhaleye katılmak isteyenler, il veya ilçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüklerine bizzat başvurmalıdır. ✅ Adım 4: İhaleye Katılın Belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda bulunarak teklifinizi verin. En yüksek teklifi veren kişi, arsayı veya tarlayı satın almaya hak kazanır. ✅ Adım 5: Satış İşlemlerini Tamamlayın İhaleyi kazandıktan sonra, belirlenen sürede ödeme işlemlerini yaparak tapunuzu alabilirsiniz.

En Uygun Arsa ve Tarla Fiyatları! İşte Güncel İhale Detayları 1️⃣ Ankara / Beypazarı'nda 52.000 TL'ye Arsa Satışı! 📌 İhale Bedeli: 52.000 TL

📌 Teminat Bedeli: 15.600 TL

📌 Arsa Büyüklüğü: 28 m²

📌 İhale Tarihi: 07 Mayıs 2025

📌 İhale Saati: 10:45

📌 İhale Yeri: Ankara / Beypazarı

📌 İletişim: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

📞 Telefon: (312) 763 42 33