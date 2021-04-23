RAMAZAN İMSAKİYE
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HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

Evlatları çocuk yaşta dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, bekleyişlerini kararlılıkla sürdürüyor. Oturma eylemi 600'üncü gününe girdi. Kandil'in Meclis'teki kolu HDP ve ortakları ise konuya kulak tıkamayı tercih ediyor.

23.04.2021 09:12 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:13
HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi 600'üncü gününe girdi.

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HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

Ellerindeki fotoğraflarla evlatlarına kavuşmayı bekleyen anneler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk geçiriyor.

HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

Çocukları ile yaşadıkları anıları unutmayan çaresiz aileler, evlatlarından gelecek güzel haberleri duyana kadar HDP il binası önünde bekleyişini sürdüreceğini söylüyor.

HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

"KIZIMIN 23 NİSAN'DA DAĞDA İŞİ NE"
6 yıl önce kaçırılan kızı Songül'e hasret kaldığını söyleyen anne Fatma Akkuş, "23 Nisan geldiği zaman çok üzülüyorum. Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var? Keşke burada olsaydı. Bu çocukları dağda ölüme terk ettiler. Yazık değil mi? Çocukları geri versinler. Kızımı çok özledim." dedi.

HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

"CİĞERİMİ KOPARIP, DAĞA MAHKUM ETTİLER"
Anne Mevlüde Üçdağ da oğlu Ramazan'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini belirtti.