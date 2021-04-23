HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde
Evlatları çocuk yaşta dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, bekleyişlerini kararlılıkla sürdürüyor. Oturma eylemi 600'üncü gününe girdi. Kandil'in Meclis'teki kolu HDP ve ortakları ise konuya kulak tıkamayı tercih ediyor.
23.04.2021 09:12
- Son Güncelleme: 23.04.2021 09:13
"KIZIMIN 23 NİSAN'DA DAĞDA İŞİ NE"
6 yıl önce kaçırılan kızı Songül'e hasret kaldığını söyleyen anne Fatma Akkuş, "23 Nisan geldiği zaman çok üzülüyorum. Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var? Keşke burada olsaydı. Bu çocukları dağda ölüme terk ettiler. Yazık değil mi? Çocukları geri versinler. Kızımı çok özledim." dedi.