HDP ve ortaklarının kulak tıkadığı çığlık! Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde

"KIZIMIN 23 NİSAN'DA DAĞDA İŞİ NE"

6 yıl önce kaçırılan kızı Songül'e hasret kaldığını söyleyen anne Fatma Akkuş, "23 Nisan geldiği zaman çok üzülüyorum. Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var? Keşke burada olsaydı. Bu çocukları dağda ölüme terk ettiler. Yazık değil mi? Çocukları geri versinler. Kızımı çok özledim." dedi.