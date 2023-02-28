Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz sona ermiyor. Peki, seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? İşte detaylar...