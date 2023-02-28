Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...
Mansur Yavaş aday mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 6'lı koalisyonun adaylık kavgasında yeni perde... Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde süren savaşa Mansur Yavaş da girdi. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Söz konusu bu çıkış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak cinsten. Peki, Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Seçim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz sona ermiyor. Peki, seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? İşte detaylar...
KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" çıkışını yaparak "Bu masa noter değil" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.
CUMHURBAŞKANI ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?
CHP'yi içten vuran Meral Akşener her fırsatta özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini öne sürüyor.
MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI
Son döneme kadar sessiz duran Mansur Yavaş adaylık düğümünün kopacağı günler yaklaşırken flaş bir çıkış yaptı.