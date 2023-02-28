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Haberler Güncel Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

Mansur Yavaş aday mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 6'lı koalisyonun adaylık kavgasında yeni perde... Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde süren savaşa Mansur Yavaş da girdi. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı masayı işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yaptı. Söz konusu bu çıkış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak cinsten. Peki, Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Seçim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.02.2023 17:53 - Son Güncelleme: 28.02.2023 17:53
Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz sona ermiyor. Peki, seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

SAVAŞA DEVAM!

Henüz adayını belirleyemeyen koalisyonun iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasında adaylık savaşı devam ediyor.

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" çıkışını yaparak "Bu masa noter değil" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?

CHP'yi içten vuran Meral Akşener her fırsatta özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini öne sürüyor.

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı, hangi partiden çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı? Balon patladı! Adaylık açıklaması...

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Son döneme kadar sessiz duran Mansur Yavaş adaylık düğümünün kopacağı günler yaklaşırken flaş bir çıkış yaptı.

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