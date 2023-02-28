Asrın deprem felaketinde sağlamlığıyla rüştünü ispat etti! TOKİ 20 yılda ne yaptı? Madde madde derledik
Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi 11 ilde yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde yer alan TOKİ'ler ise depremlerde hasar almadı. Öte yandan sağlamlık konusunda rüştünü ispat eden TOKİ'nin yıkılan binalar yerine yenilerini yapacak olması CHP ve türevlerini rahatsız etti. Kentsel dönüşümde de sürekli ayak diriyen bir tutum sergileyen muhalefetin hedef aldığı TOKİ'nin 20 yılda neler yaptını kalem kalem sizler için derledik.
28.02.2023 21:49 - Son Güncelleme: 28.02.2023 22:13
TOKİ 20 yılda 1389 okul, 215 yurt, 997 spor salonu, 269 hastane, 22 üniversite, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 912 cami yaptı.