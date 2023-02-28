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Haberler Güncel Asrın deprem felaketinde sağlamlığıyla rüştünü ispat etti! TOKİ 20 yılda ne yaptı? Madde madde derledik

Asrın deprem felaketinde sağlamlığıyla rüştünü ispat etti! TOKİ 20 yılda ne yaptı? Madde madde derledik

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi 11 ilde yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde yer alan TOKİ'ler ise depremlerde hasar almadı. Öte yandan sağlamlık konusunda rüştünü ispat eden TOKİ'nin yıkılan binalar yerine yenilerini yapacak olması CHP ve türevlerini rahatsız etti. Kentsel dönüşümde de sürekli ayak diriyen bir tutum sergileyen muhalefetin hedef aldığı TOKİ'nin 20 yılda neler yaptını kalem kalem sizler için derledik.

takvim.com.tr
28.02.2023 21:49 - Son Güncelleme: 28.02.2023 22:13
Kahramanmaraş’taki deprem sonrası TOKİ yapılarının sağlamlığı gündem olmuştu! TOKİ 20 yılda ne yaptı? TOKİ’ye karşı çıkan CHP iyi okusun!

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bine yakın konut ve sosyal donatı inşa etti.

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Kahramanmaraş’taki deprem sonrası TOKİ yapılarının sağlamlığı gündem olmuştu! TOKİ 20 yılda ne yaptı? TOKİ’ye karşı çıkan CHP iyi okusun!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 1 milyon 700 bin konut hedefine ulaştı.

Kahramanmaraş’taki deprem sonrası TOKİ yapılarının sağlamlığı gündem olmuştu! TOKİ 20 yılda ne yaptı? TOKİ’ye karşı çıkan CHP iyi okusun!

TOKİ 20 yılda 1389 okul, 215 yurt, 997 spor salonu, 269 hastane, 22 üniversite, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 912 cami yaptı.

Kahramanmaraş’taki deprem sonrası TOKİ yapılarının sağlamlığı gündem olmuştu! TOKİ 20 yılda ne yaptı? TOKİ’ye karşı çıkan CHP iyi okusun!

5 milyon vatandaş sosyal konut imkanından yararlandı.

Kahramanmaraş’taki deprem sonrası TOKİ yapılarının sağlamlığı gündem olmuştu! TOKİ 20 yılda ne yaptı? TOKİ’ye karşı çıkan CHP iyi okusun!

Sosyal konut projelerinin yatırım değeri ise 1 trilyon 317 milyar lira.

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