Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar yarın toprakla buluşacak! Fetih coşkusu için hazırlıklar tam gaz
Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştiriliyor. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu. Öte yandan Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu.
Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yarın yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlanıyor.
Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştiriliyor.
Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.