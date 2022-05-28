Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar yarın toprakla buluşacak! Fetih coşkusu için hazırlıklar tam gaz

Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştiriliyor.