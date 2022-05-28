Doğuştan görme engelli "Kusursuz kulak" Bager, Başkan Erdoğan'ın gönderdiği piyanoyla kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor
Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyano ile kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor. Duygularını paylaşan Çalışcı, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği piyano sayesinde daha çok ilerledim. Melodileri bana zevk veriyor. Bestelerimi ve çalışmalarımı burada yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
28.05.2022 13:26 - Son Güncelleme: 28.05.2022 13:27
Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyano ile kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ludwig van Beethoven, İdil Biret ve Fazıl Say gibi ünlü sanatçıların eserlerini çalan Çalışcı, şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyanoyla kendine ait besteler yapıyor.
Haftada bir gün Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan Çalışcı, konservatuvarda eğitim alarak hayatını adadığı piyanoda kendini geliştirmek istiyor.