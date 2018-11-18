Millet Bahçeleri sözü de gerçekleşti! (Millet Bahçeleri nerelerde var?)

'BİR AÇILIŞTAN ÇOK...'

Uluslararası medyada kendine yer bulan Millet Bahçesi açılışları dünya üzerinde denenmiş ve bir ülkenin tamamında başlatılmış yeşil alan projeleri olarak tarihe geçti. Yabancı basında projenin açılışı için de "Bu bir açılıştan çok bir festival kadar heyecanlı ve bir büyük miting kadar kalabalıktı" şeklind duyuruldu.