Millet Bahçeleri sözü de gerçekleşti! (Millet Bahçeleri nerelerde var?)
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Başakşehir Millet Bahçeleri açılışı adeta bir seçim mitingi kadar kalabalıktı. Yeşil alanları artırma ve kalıcı hale getirme projesi olan bu tarihi proje Türkiye'de birçok ilde bitmek ve açılmak üzere olanların da habercisiydi. İşte Başakşehir Mİllet Bahçesi ve diğer millet bahçelerinden enfes manzaralar...
'BİR AÇILIŞTAN ÇOK...'
Uluslararası medyada kendine yer bulan Millet Bahçesi açılışları dünya üzerinde denenmiş ve bir ülkenin tamamında başlatılmış yeşil alan projeleri olarak tarihe geçti. Yabancı basında projenin açılışı için de "Bu bir açılıştan çok bir festival kadar heyecanlı ve bir büyük miting kadar kalabalıktı" şeklind duyuruldu.
İstanbul Başakşehir'de yapımı tamamlanan 5 millet bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Millet bahçelerinin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizde 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan, açılışı yapılan bahçelerin toplam büyüklüğünün 1.5 milyon metrekare olduğunu kaydetti.