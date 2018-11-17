Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu

Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, "Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden gündeme getiriliyor, yeniden hortlatılıyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek." dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 20:42:52 Güncelleme: 20:47:49
Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında konuştu

Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, "Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden gündeme getiriliyor, yeniden hortlatılıyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek." dedi.

Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İnsanların soyları üzerinden üstünlük yarışına girdiği bir dönemde 'beyaz derilinin siyah deriliye, siyah derilinin de beyaz deriliye bir üstünlüğü yoktur' diyerek bize eşitliği öğretmiştir.

Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında konuştu

Hepimizin Ümmet-i Muhammed'in tüm fertlerinin onun yaşantısından alması gereken dersler bulunuyor.

Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında konuştu

"ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Bu ülkenin gençleri sağcı-solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır.

Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında konuştu

Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir.

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