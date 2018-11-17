Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında konuştu

Başkan Erdoğan 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu
Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, "Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden gündeme getiriliyor, yeniden hortlatılıyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek." dedi.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 20:42:52
Güncelleme: 20:47:49
Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, "Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden gündeme getiriliyor, yeniden hortlatılıyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"İnsanların soyları üzerinden üstünlük yarışına girdiği bir dönemde 'beyaz derilinin siyah deriliye, siyah derilinin de beyaz deriliye bir üstünlüğü yoktur' diyerek bize eşitliği öğretmiştir.
Hepimizin Ümmet-i Muhammed'in tüm fertlerinin onun yaşantısından alması gereken dersler bulunuyor.
"ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ"
Bu ülkenin gençleri sağcı-solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır.
Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir.