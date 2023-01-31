MİGROS Doğadan Kampanyası ÇEKİLİŞ SONUÇLARI || 31 Ocak 2023 XIAOMI Elektrikli Scooter ASİL- YEDEK kazanan isim listesi! Migros çekilişi açıklandı mı?
Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları merak ediliyor. 25.01.2023 tarihinde yapılan çekilişe 12.744 katılım gerçekeşti. Yapılan çekilişe katılım sağlayan binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. XIAOMI Mi Pro 2 Elektrikli Scooter kazananlar belli oldu! İşte Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları asil kazananlar isim listesi...
Migros Doğadan Kampanyası çekiliş sonuçları bugün itibariyle açıklandı. XIAOMI Mi Pro 2 Elektrikli Scooter çekilişini kazanıp kazanmadığını merak edenler arama motorlarına yöneldi. İşte 31 Ocak 2023 Migros Doğadan çekiliş sonuçları isim listesi...
Bu kampanya MPİ'nin 14.12.2022 tarihli ve E-24951361-255.01.02-29042 sayılı izniyle Migros Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. 25.01.2023 tarihinde yapılan çekilişe 12.744 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 15.02.2023 tarihine kadar; yedek talihlilerin 02.03.2023 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.03.2023'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez .
MİGROS DOĞADAN KAMPANYASI ASİL KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
1 ECEHAN ALTUN
2 BAHRİ BAYKARA NEVŞEHİR
3 TÜRKER AKAR DİYARBAKIR
4 NEŞE EREN İSTANBUL
5 AYSUN AKSOY
MİGROS DOĞADAN KAMPANYASI ASİL KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
6 OYA DUMAN İSTANBUL
7 ERDENİZ EREN ÇİRKİN ANKARA
8 HAMDİ KAYA
9 ORHAN AĞCA İSTANBUL
10 ZEHRA ALAKAVUK KARAKOÇ MANİSA