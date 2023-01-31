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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

Hava durumu tahminlerinde son dakika | Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden Türkiye geneli hava durumuna ilişkin güncel tahminleri yayınladı. Yapılan tahminlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arası azalacağı vurgulanırken, 33 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Dün İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının bugün de şehrin yüksek kesimlerinde etkili olabileceği belirtildi. 5 günlük güncel hava durumu raporunda ise kar yağışının ne zamana kadar süreceğine ilişkin yeni tahminler yapıldı. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı yurdu ne zaman terkedecek? 5 günlük hava durumu tahminleri nasıl? İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.01.2023 09:30 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:41
HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

HAVA SICAKLIĞI: Akdeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

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