HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 33 il beyaza bürünecek! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte o iller
Hava durumu tahminlerinde son dakika | Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden Türkiye geneli hava durumuna ilişkin güncel tahminleri yayınladı. Yapılan tahminlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arası azalacağı vurgulanırken, 33 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Dün İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının bugün de şehrin yüksek kesimlerinde etkili olabileceği belirtildi. 5 günlük güncel hava durumu raporunda ise kar yağışının ne zamana kadar süreceğine ilişkin yeni tahminler yapıldı. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı yurdu ne zaman terkedecek? 5 günlük hava durumu tahminleri nasıl? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu