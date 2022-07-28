En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı!
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Kültür ve Turizm Bakanlığına personel alımı yapılacağı ilanı geldi. İşte konu hakkında detaylar...
28.07.2022 11:03 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:03
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alım ilanı yayımlandı.Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İştre merak edilenler...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvurularını 10 Ağustos – 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecektir.