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Haberler Güncel Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV'siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV'siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

ÖTV tartışmaları devam ederken ÖTV vergisinin kaldırılması durumunda araç fiyatlarının nasıl olacağını merak ediyor. ÖTV indirimli araba fiyatlarını ve konuyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte 2022 güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
30.07.2022 10:08 - Son Güncelleme: 30.07.2022 10:08
Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV’siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

ÖTV'nin kaldırılacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar ÖTV'siz araç fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV'siz araç fiyat listesi 2022 nasıl? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV’siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

TOYOTA COROLLA VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI


Temmuz 2022 Fiyatı: 527.600 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 198.719 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 328.881 TL

Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV’siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

RENAULT CLİO VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI


Temmuz 2022 Fiyatı: 391.900 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 136.754 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 255.146 TL

Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV’siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

VOLKSWAGEN POLO VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI


Temmuz 2022 Fiyatı: 488.900 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 184.142 TL (yüzde 80)
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 304.758 TL

Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV’siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

HYUNDAİ İ20 VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI


Temmuz 2022 Fiyatı: 402.000 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 151.412 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 250.588 TL

HYUNDAİ BAYON VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI


Temmuz 2022 Fiyatı: 457.000 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 172.128 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 284.872 TL

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