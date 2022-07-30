Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV'siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!
ÖTV tartışmaları devam ederken ÖTV vergisinin kaldırılması durumunda araç fiyatlarının nasıl olacağını merak ediyor. ÖTV indirimli araba fiyatlarını ve konuyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte 2022 güncel fiyat listesi...
30.07.2022 10:08 - Son Güncelleme: 30.07.2022 10:08
ÖTV'nin kaldırılacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar ÖTV'siz araç fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV'siz araç fiyat listesi 2022 nasıl? İşte merak edilenler...
HYUNDAİ İ20 VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI
Temmuz 2022 Fiyatı: 402.000 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 151.412 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 250.588 TL
HYUNDAİ BAYON VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI
Temmuz 2022 Fiyatı: 457.000 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 172.128 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 284.872 TL