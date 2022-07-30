Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! ÖTV’siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESAPLAMA!

ÖTV'nin kaldırılacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar ÖTV'siz araç fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV'siz araç fiyat listesi 2022 nasıl? İşte merak edilenler...