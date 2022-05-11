Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere işyerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı.