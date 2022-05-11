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Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin denetim için gittiği kasapta mide bulandıran bir manzara ile karşılaşıldı. Etten gelen kokuyu fark eden zabıta ekipleri satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, imha edilmek üzere etlere el koydu, iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı.

11.05.2022 10:05 - Son Güncelleme: 11.05.2022 10:05
Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerinde, bir kasapta satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, imha edilmek üzere etlere el koydu, iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı.

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Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Mahallesindeki bir kasapta denetimde bulundu.

Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı.

Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere işyerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı.

Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

İşyerini mühürleyen zabıta ekipleri, el konulan etleri kamyonete yükleyerek, imha etti.

Mide bulandıran olay! Ekipler kokuyu fark edince ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi!

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

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