HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il sayarak uyardı! Mayıs ortasında kuvvetli yağış

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güneyi, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı