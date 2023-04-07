MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! İL İL MHP 28. dönem Milletvekili adayları tam liste! Liste belli oldu! İstanbul Ankara, İzmir, Bursa...

Listenin saat 22.00'de kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Semih Yalçın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 'da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecektir."