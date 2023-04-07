MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! İL İL MHP 28. dönem Milletvekili adayları tam liste! Liste belli oldu! İstanbul Ankara, İzmir, Bursa...
MHP'de milletvekili aday listesi belli oldu. Gelişmeyi ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, aday listesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. İşte 28. Dönem MHP Milletvekili adayları...
MHP Milletvekili adayları 2023 en sık aratılanlar arasında yerini aldı. MHP'nin kesin aday listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu sıcak gelişme sonrası MHP milletvekili adayları kimler sorusu gelmeye başladı. İl il MHP milletvekili adaylarını sizler için derledik. İşte 28. dönem MHP milletvekili adayları isim listesi...
Listenin saat 22.00'de kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Semih Yalçın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 'da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecektir."
MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Adana
1 Muharrem Varlı; 2 Ayşe Sibel Ersoy; 3 Mustafa İzgioğlu; 4 Firdevs Cingözler; 5 Alev Ataş; 6 Uğur Öztürk; 7 Bünyamin Avcı; 8 Yusuf Baş; 9 Adem Gündoğan; 10 Ahmet Reha Yerleşen; 11 Zekeriya Siverekli; 12 Hakan Uykız; 13 Atilla Duygun; 14 Mahmut Tülek; 15 Tufan Bilen.
Adıyaman
1 İsmail Gümüş; 2 Fevzi Öztürk; 3 Ahmet Bilgiç; 4 Asiye Bulundu; 5 Sıraç Aslan
Afyonkarahisar
1 Mehmet Taytak; 2 Yücel Genç; 3 Mehmet Emre Demiral; 4 Mehmet Hakan Çolpan; 5 İsmail Aydoğuş; 6 Mustafa Güllü
Ağrı
1 Salih Emir Mutluer; 2 Yasin Özyalçın; 3 Kahraman Hanbaba; 4 İbrahim Arpacı
Amasya
1 Mehmet Sarı; 2 Mustafa Güçyetmez; 3 Murat Suşehirli
Ankara 1. Bölge
1 Mevlüt Karakaya; 2 Önder Kahveci; 3 Eyyüp Yıldız; 4 İbrahim Çiftçi; 5 Oğuz Yılmaz; 6 Levent Çağlancı; 7 Şeniz Sezgin; 8 Yiğit Yılmaz; 9 Sultan Polat; 10 Funda Gülerer; 11 Murat Karakurt; 12 Ahmet Karagöz; 13 Adnan Yirik
Ankara 2. Bölge
1 Sadir Durmaz 2 Özgür Bayraktar 3 Nevin Taşlıçay 4 Ahmet Selim Yurdakul 5 Cengiz Şahin 6 Tarkan Toper 7 Emine Güven Öztürk 8 İlkay Uyar Kaba 9 Ümmühani Çoşkun 10 Yusuf Tanık 11 Levent Uğurlu
Ankara 3. Bölge
1 Yaşar Yıldırım 2 Erkan Haberal 3 Seçkin Odabaşı 4 Fatih Çetinkaya 5 Özmen Alp Giray Erdemir 6 Hayriye Aydın 7 Erdinç Ölmez 8 Yaşar Yukarıkır 9 Bahri Batuhan Kurban 10 Hüseyin Yılmaz 11 Uğur Sadık 12 Öznur Özen
Antalya
1 Abdurrahman Başkan 2 Hilmi Durgun 3 Mustafa Aksoy 4 Yusuf Kelleli 5 Ferhat Sarıbek 6 İlknur Fidan 7 Oğuzhan Çelik 8 Yavuz Çağlar 9 Serkan Öztürk 10 Ali Çetin 11 Hayati Peker 12 Esmaye Özörmenoğlu 13 İdris Özcan 14 Ahmet Ali Coşkun 15 Mehmet Ali Yalçın 16 Mustafa Doruatlı 17 Kutluhan Tozoğlu
Artvin
1 Mete Han Özkan 2 Erkan Çağatay Kuruoğlu Aydın 1 Deniz Depboylu 2 Burak Pehlivan 3 Yusuf Keremit 4 Burhan Uçaş 5 Etem Yeşilyurt 6 Çetin Durmaz 7 Osman Gazi Cihangiroğlu 8 Cengiz Ataseven
Balıkesir
1 Ekrem Gökay Yüksel 2 Harun Algül 3 Cem Özışıklıoğlu 4 Abdullah Sarbay 5 İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu 6 Nihat Gezergiç 7 Ayten Sak 8 Özkan Öztürk 9 Cem Kıvılcım
Bilecik
1 İbrahim Bağ 2 Tacettin Güven Bingöl 1 Metin Keskin 2 Muhammed Köse 3 Ekrem Çifçi Bitlis 1 Gökhan İdiz 2 Osman Gülsar 3 Abdulrahim Şubaşı
Bingöl
1 Metin Keskin 2 Muhammed Köse 3 Ekrem Çifçi Bitlis 1 Gökhan İdiz 2 Osman Gülsar 3 Abdulrahim Şubaşı
Bolu
1 İsmail Akgül 2 Rahmi Aksoy 3 Muhittin Özel Burdur 1 Servet Olpak 2 Andaç Özdemir 3 Esma Özdaşlı
Bursa 1. Bölge
1 İsmet Büyükataman 2 Ahmet Beygirci 3 Yaşar Türk 4 Korkut Aktaş 5 Metin Çoraklı 6 Canan Tarçın 7 Ridvan Kılıçoğlu 8 Suat Ermiş 9 Erol Comart 10 Tuğba Şentürk Yılmaz
Bursa 2. Bölge
1 Fevzi Zırhlıoğlu 2 Muhammet Tekin 3 Ayhan Önal 4 Bilal Doğan 5 Mustafa Narmanlı 6 Ali Bahadır 7 Aydın Sancar 8 Alparslan Karaaslan 9 Gamze Nur Sarğın 10 Gülseren Özbek