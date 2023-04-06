HAVA DURUMU | Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı | 6 Nisan 2023 hava durumu
Nisan ayına girilmesine rağmen yurt genelinde mevsim normallerinin altında bir hava hakim. Bahar yüzü görmeyen kentlerde hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı büyük merak konusuyken "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre deprem bölgesi Osmaniye, Adana'nın Kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Güneybatısı ve Hatay'ın kuzeyinde perşembe günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada sel baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.