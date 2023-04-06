MHP'de milletvekili aday listeleri hazır! Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek"
Son dakika haberi! MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesinin tamamlandığını, cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceğini açıkladı. İşte il il MHP'nin 14 Mayıs'ta aday göstereceği milletvekili aday listesi.
Seçime günler kala 7'li koalisyon liste kriziyle uğraşırken Cumhur İttifakı'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
ADAY LİSTELERİ BELLİ OLDU | VİDEO İZLE
MHP'DE ADAY LİSTELERİ HAZIR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesinin tamamlandığını, cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00'da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecektir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak" ifadelerine yer verdi.
İŞTE MHP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi...