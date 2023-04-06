MHP'de milletvekili aday listeleri hazır! Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00'da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecektir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak" ifadelerine yer verdi.