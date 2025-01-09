MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...

MARMARA: YAĞIŞ VE SİS HAKİM Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyıları yağış alacak. İstanbul , parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.

İzmir: 18°C, akşam sağanak yağışlı Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu Afyonkarahisar: 11°C, buzlanma ve sisli

Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yer yer bulutlu hava hakim. İzmir ve çevresinde akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise buzlanma ve sis hadisesi görülebilir.

Adana: 21°C, parçalı ve az bulutlu Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu Mersin: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi'nde genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Pus ve sis, özellikle bölgenin iç kesimlerinde etkili olabilir.

İÇ ANADOLU: BUZLANMA VE DON ETKİLİ

İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgede buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis görülecek. Sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Ankara: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 10°C, buzlanma ve don olayı ile sisli