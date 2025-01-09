MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde farklı hava olayları etkisini sürdürüyor. Batı bölgelerinde yağışlar görülürken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ riski sürüyor. İşte detaylı bölge bölge hava durumu.
Trakya'da Kar İstanbul'da Yağmur
Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Trakya bölgesinde kar yağışına neden olacağını, ancak İstanbul'u etkilemesinin beklenmediğini söyledi. Şen, "Cumartesi akşam saatlerinde Trakya'da kar yağışı başlayacak, ancak bu kar yağışı doğuya ilerleyemeyecek. İstanbul'da kar yerine kuvvetli yağmur bekleniyor" dedi.
İstanbul'da Sıcaklıklar Düşecek
İstanbul'da hafta içi bahar havası yaşanırken, sıcaklıklar hafta sonu hızlı bir şekilde düşecek. Cuma günü 16-17 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların, pazar günü 8-9 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Ancak bu düşüş, kar yağışı için yeterli koşulları sağlamayacak. İstanbul'da cumartesi akşamından itibaren kuvvetli yağmur etkili olacak.
İstanbul Dahil 4 İle Uyarı
Trakya'da ise durum farklı. Edirne, Kırklareli ve çevresinde sıcaklıkların aniden düşmesiyle cumartesi akşamından itibaren kar yağışı başlayacak. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı bölge halkını hazırlıksız yakalayabilir. Meteoroloji Trakya'daki vatandaşları kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yüksek Basınç Kar Yağışını Engelliyor
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'a kar getirememesinin en önemli sebebi Türkiye üzerindeki yüksek basınç merkezi. Prof. Dr. Orhan Şen, bu yüksek basıncın soğuk havanın doğuya ilerlemesini engellediğini belirterek, İstanbul'un kar yağışı yerine kuvvetli yağmurla karşılaşacağını ifade etti.
9 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA: YAĞIŞ VE SİS HAKİM
Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyıları yağış alacak. İstanbul, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.
İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 18°C, sağanak yağışlı
Çanakkale: 18°C, güney kıyıları sağanak yağışlı
Kırklareli: 16°C, sağanak yağışlı
EGE: KIYILARDA BULUTLAR İÇ KESİMLERDE BUZLANMA
Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yer yer bulutlu hava hakim. İzmir ve çevresinde akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise buzlanma ve sis hadisesi görülebilir.
İzmir: 18°C, akşam sağanak yağışlı
Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 11°C, buzlanma ve sisli
AKDENİZ: GÜNEŞLİ VE ILIMAN
Akdeniz Bölgesi'nde genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Pus ve sis, özellikle bölgenin iç kesimlerinde etkili olabilir.
Adana: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 20°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU: BUZLANMA VE DON ETKİLİ
İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgede buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis görülecek. Sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.
Ankara: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 10°C, buzlanma ve don olayı ile sisli
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU: ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor. Aynı zamanda buzlanma ve don olayları da bölge genelinde etkili olacak.
Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Erzurum: 1°C, buzlanma ve don ile sisli
Van: 3°C, buzlanma ve çığ tehlikesi
DENİZLERDE DURUM
Denizlerde genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar dikkat çekerken, diğer denizlerde rüzgar güneyli yönlerden hafif ile orta kuvvette esecek.
Karadeniz: Rüzgar güney ve güneybatıdan, dalga yüksekliği 1,0-2,0 metre
Ege: Rüzgar güney ve güneydoğudan, dalga yüksekliği 1,0-2,0 metre
Akdeniz: Kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgar, Hatay kıyılarında gece saatlerinden itibaren fırtına hızına ulaşabilir.
UZMANLARDAN UYARI: TEDBİR ŞART!
Meteoroloji buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı özellikle doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyarıyor. Ulaşımda aksamalara neden olabilecek bu durumlar karşısında dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Ayrıca pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde sürücülerin yavaş ve kontrollü seyretmeleri tavsiye ediliyor.
Hava durumu tahminlerinin günlük olarak takip edilmesi, hem bireysel güvenlik hem de planlamalar açısından önem taşıyor.