KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

Türkiye'de yüz binlerce müşteriye hizmet veren KFC ve Pizza Hut, şok bir kararla gündeme geldi. Toplam 537 şubesi bulunan markaların restoranlarının geçici süreyle kapanabileceği ifade ediliyor.

KFC VE PİZZA HUT TÜRKİYE'DE KAPANABİLİR Dünyanın önde gelen fast food zinciri Yum! Brands, Türkiye'de KFC ve Pizza Hut markalarının işletme haklarını elinde bulunduran İş Holding ile franchise anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Bu karar, Türkiye genelinde toplamda 537 restoranın kapanma ihtimalini gündeme getirdi. Türkiye'de 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesi bulunuyor.

ANLAŞMA NEDEN FESHEDİLDİ? Yum! Brands tarafından yapılan açıklamada, franchise sözleşmesinin feshi, İş Holding'in şirket standartlarına uyum sağlamada yetersiz kalmasıyla ilişkilendirildi. Yum! Brands, fesih öncesinde İş Holding ile sorunları çözmek ve destek sağlamak amacıyla birkaç ay süren çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ancak, İş Holding'in belirtilen standartlara uyum sağlayamaması nedeniyle anlaşmanın sona erdirilmesine karar verildi.

"SATIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA" Açıklamada, Türkiye restoranlarındaki satışların her marka için restoran başına küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olduğu aktarıldı. Bu nedenle mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif hakkı kaybının Yum!'un işletme kârına önemli bir etkisi olmayacağı ifade edildi.