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KFC ve Pizza Hut Türkiye'de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

Türkiye genelinde 537 şubesi bulunan KFC ve Pizza Hut restoranları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fast food sektörünün iki dev markası, beklenmedik bir kararla gündeme oturdu. Restoranların geçici veya kalcı olarak kapanabileceği belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:26
KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

Türkiye'de yüz binlerce müşteriye hizmet veren KFC ve Pizza Hut, şok bir kararla gündeme geldi. Toplam 537 şubesi bulunan markaların restoranlarının geçici süreyle kapanabileceği ifade ediliyor.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

KFC VE PİZZA HUT TÜRKİYE'DE KAPANABİLİR

Dünyanın önde gelen fast food zinciri Yum! Brands, Türkiye'de KFC ve Pizza Hut markalarının işletme haklarını elinde bulunduran İş Holding ile franchise anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Bu karar, Türkiye genelinde toplamda 537 restoranın kapanma ihtimalini gündeme getirdi. Türkiye'de 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesi bulunuyor.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

ANLAŞMA NEDEN FESHEDİLDİ?

Yum! Brands tarafından yapılan açıklamada, franchise sözleşmesinin feshi, İş Holding'in şirket standartlarına uyum sağlamada yetersiz kalmasıyla ilişkilendirildi. Yum! Brands, fesih öncesinde İş Holding ile sorunları çözmek ve destek sağlamak amacıyla birkaç ay süren çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ancak, İş Holding'in belirtilen standartlara uyum sağlayamaması nedeniyle anlaşmanın sona erdirilmesine karar verildi.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

"SATIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA"

Açıklamada, Türkiye restoranlarındaki satışların her marka için restoran başına küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olduğu aktarıldı. Bu nedenle mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif hakkı kaybının Yum!'un işletme kârına önemli bir etkisi olmayacağı ifade edildi.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

RESTORANLAR KAPANABİLİR

Yum! Brands yetkilileri, fesih kararı nedeniyle Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının geçici olarak kapanmasının beklendiğini açıkladı. Restoranların yeniden açılabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yasal işlemlerin de başlatıldığı ifade edildi.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

ALMANYA ETKİLENMEYECEK

İş Holding, Türkiye dışında Almanya'da da KFC ve Pizza Hut restoranlarının franchise haklarını elinde bulunduruyor. Yum! Brands, Almanya operasyonlarının bu fesih sürecinden etkilenmeyeceğini duyurdu. Almanya'daki restoranların mevcut performansını sürdürdüğü ve herhangi bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı ifade edildi.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi

KFC VE PİZZA HUT KALICI OLAFAK KAPANACAK MI?

Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarının geleceği belirsizliğini koruyor. Yum! Brands, geçici kapanmaların ardından markaların yeniden faaliyet göstermesi için çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığını belirtti. Ancak şu an için hangi şartlarda ve ne zaman bu sürecin tamamlanacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de artık yok! 537 şube tek tek kapatılacak! İşte sebebi