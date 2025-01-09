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TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. 8 Ocak 2025 tarihli listede gıda teröristlerinin oyunları bir bir ifşa oldu. Kıyma ve köftede kanatlı eti, baklavada yer fıstığı, tereyağında bitkisel yağ, yoğurtta nişasta tespit edildi. İşte vatandaşın pes dediği yeni liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:17
TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan öyle bir taklit ve tağşiş listeleri geliyor ki vatandaşa "Biz ne yiyoruz" sorusunu sordurtuyor.

2 Ekim'den bu yana ifşalanan gıda teröristleri yüzünden insanlar ne dışarıdan yemek yiyebiliyor ne de evlerine aldıkları ürünlere güveniyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

8 Ocak tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde başı zeytinyağında yapılan oyun çekerken kıyma ve köftedeki hile de gözler önüne serildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

Yoğurtta nişasta ve baklavada yer fıstığı tespit edilen listede en çok şaşırtan ise tatil cenneti Antalya'daki bir otelde de taklit tağşiş yapıldığının ortaya çıkması oldu.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

KIRMIZI TOZ BİBERDE DOMATES

Garanti Baharat markasının kırmızı toz biberinde domates olduğu tespit edildi. Domatesin alerjik bir ürün olduğu göz önünde bulundurulduğunda tağşişi bir kenara bırakın domates alerjisi olan bir vatandaşın canının tehlikeye atıldığı ortaya çıktı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

IZGARA KÖFTEDE KANATLI ETİ

Siz dana köfte yediniz zannedersiniz ama aslında kanatlı eti yersiniz... Kayseri Kocasinan'da faaliyet gösteren Ada Döner'de ızgara dana köftenin içine kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

'TAM' YAĞLI DEĞİLMİŞ

Sühabey markasının 'tam yağlı peynir' diye sattığı üründe yağ oranının azaltıldığı görüldü.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

MANDA DEĞİL İNEK!

Birçok alışveriş sitesinde satılan Avara marka manda yoğurdunda aslında inek sütü olduğu anlaşıldı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

SUMAK RENKLENMİŞ

Gaziantep deyince akla ilk baharatları gelir. Ancak bazı gıda teröristleri illerin en önemli özelliklerinin bile lekelenmesine neden olur. Gaziantep Şehitkamil'de Özlü Baharat'ın sumaklarının aslında bir boyadan ibaret olduğu tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

KIYMADA KANATLI ETİ

Etteki hilede genelde Adana çıkıyor karşımıza. Adana Sarıçam'daki Et Balık şubesinde dana-kuzu karışık olarak satılan kıymada kanatlı eti görüldü.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

KÖFTEDE KANATLI ETİ

İzmir Bornova'daki Köfteci Talih Usta ise köfteye kanatlı eti karıştırmış.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI

Aydın Efeler'de faaliyet gösteren Efe Organik'in zeytinyağlarında farklı tohumlar tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

OTELDE TAKLİT TAĞŞİŞ!

Listede en çok şaşırtan ise bir otel! Antalya Kemer'deki İMPERİAL SUNLAND OTEL'de yapılan denetimlerde Adana kebap harcında kanatlı eti olduğu anlaşıldı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

BAKLAVADA ANTEP DEĞİL YER FISTIĞI

Kahramanmaraş Dulkadir'deki Safir Baklava'da antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanıldığı görüldü.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

KEKİKTE YABANCI MADDE

Yine alışveriş sitelerinde satılan bir marka daha. Balbis markasının kekiklerinde ne olduğu bilinmeyen bir yabancı madde tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

TEREYAĞIN YAĞI ÇEKİLMİŞ

Isparta'daki Sütem marka tereyağlarının yağ oranının düşük olduğu görüldü.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI
Şanlıurfa Karaköprü'de üretilen Saklıvadi zeytinyağlarında tohum yağı olduğu anlaşıldı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

İŞTE 8 OCAK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ