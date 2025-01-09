TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan öyle bir taklit ve tağşiş listeleri geliyor ki vatandaşa "Biz ne yiyoruz" sorusunu sordurtuyor.

2 Ekim'den bu yana ifşalanan gıda teröristleri yüzünden insanlar ne dışarıdan yemek yiyebiliyor ne de evlerine aldıkları ürünlere güveniyor.