TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta, köfte ve kıymada kanatlı eti... Gıda teröristleri arasında otel bile var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan öyle bir taklit ve tağşiş listeleri geliyor ki vatandaşa "Biz ne yiyoruz" sorusunu sordurtuyor.
2 Ekim'den bu yana ifşalanan gıda teröristleri yüzünden insanlar ne dışarıdan yemek yiyebiliyor ne de evlerine aldıkları ürünlere güveniyor.
8 Ocak tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde başı zeytinyağında yapılan oyun çekerken kıyma ve köftedeki hile de gözler önüne serildi.
Yoğurtta nişasta ve baklavada yer fıstığı tespit edilen listede en çok şaşırtan ise tatil cenneti Antalya'daki bir otelde de taklit tağşiş yapıldığının ortaya çıkması oldu.
KIRMIZI TOZ BİBERDE DOMATES
Garanti Baharat markasının kırmızı toz biberinde domates olduğu tespit edildi. Domatesin alerjik bir ürün olduğu göz önünde bulundurulduğunda tağşişi bir kenara bırakın domates alerjisi olan bir vatandaşın canının tehlikeye atıldığı ortaya çıktı.
IZGARA KÖFTEDE KANATLI ETİ
Siz dana köfte yediniz zannedersiniz ama aslında kanatlı eti yersiniz... Kayseri Kocasinan'da faaliyet gösteren Ada Döner'de ızgara dana köftenin içine kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.
'TAM' YAĞLI DEĞİLMİŞ
Sühabey markasının 'tam yağlı peynir' diye sattığı üründe yağ oranının azaltıldığı görüldü.
MANDA DEĞİL İNEK!
Birçok alışveriş sitesinde satılan Avara marka manda yoğurdunda aslında inek sütü olduğu anlaşıldı.
SUMAK RENKLENMİŞ
Gaziantep deyince akla ilk baharatları gelir. Ancak bazı gıda teröristleri illerin en önemli özelliklerinin bile lekelenmesine neden olur. Gaziantep Şehitkamil'de Özlü Baharat'ın sumaklarının aslında bir boyadan ibaret olduğu tespit edildi.
KIYMADA KANATLI ETİ
Etteki hilede genelde Adana çıkıyor karşımıza. Adana Sarıçam'daki Et Balık şubesinde dana-kuzu karışık olarak satılan kıymada kanatlı eti görüldü.
KÖFTEDE KANATLI ETİ
İzmir Bornova'daki Köfteci Talih Usta ise köfteye kanatlı eti karıştırmış.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI
Aydın Efeler'de faaliyet gösteren Efe Organik'in zeytinyağlarında farklı tohumlar tespit edildi.
OTELDE TAKLİT TAĞŞİŞ!
Listede en çok şaşırtan ise bir otel! Antalya Kemer'deki İMPERİAL SUNLAND OTEL'de yapılan denetimlerde Adana kebap harcında kanatlı eti olduğu anlaşıldı.
BAKLAVADA ANTEP DEĞİL YER FISTIĞI
Kahramanmaraş Dulkadir'deki Safir Baklava'da antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanıldığı görüldü.
KEKİKTE YABANCI MADDE
Yine alışveriş sitelerinde satılan bir marka daha. Balbis markasının kekiklerinde ne olduğu bilinmeyen bir yabancı madde tespit edildi.
TEREYAĞIN YAĞI ÇEKİLMİŞ
Isparta'daki Sütem marka tereyağlarının yağ oranının düşük olduğu görüldü.