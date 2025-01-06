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MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul'a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Yeni yılın ilk haftasında hava durumu ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son raporlar kar ve yağışların geri dönüşünü müjdeledi. Özellikle İstanbul'a beklenen kar yağışı konusunda vatandaşların merakı devam ederken uzmanlar sistemin geciktiğini belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman etkili olacak? İşte il il 6 Ocak hava durumu tahminleri ve detaylar.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 07:45 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 07:45
MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk haftası için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini korurken yeni hafta için dikkat çeken uyarılar geldi. İşte, il il hava durumu tahminleri ve uzman değerlendirmeleri.

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Meteoroloji'den Uyarılar: Kar ve Yağmur Hangi Bölgelerde?

Son tahminlere göre Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Ayrıca, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis oluşumu öngörülüyor.

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Çığ tehlikesine karşı ise özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçları uyarıldı.

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Açıklaması

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının beklenip beklenmediğine dair açıklamalarda bulundu. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında kar yağışı olmayacağını söylemiştik, gelmedi. 10-11 Ocak gibi kar bekliyorduk, ancak sistem gecikiyor. İstanbul'a kar yağışı Ocak ayının ortalarında kesin olarak gelecek gibi görünüyor."

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Şen, İstanbul'da kış mevsiminin genellikle Ocak ve Şubat aylarında etkisini gösterdiğini belirterek bu hafta ve önümüzdeki hafta kar yağışı beklentisinin düşük olduğunu ifade etti.

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

İstanbul: 5°C - 10°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 4°C - 14°C, parçalı ve az bulutlu

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Ege Bölgesi

Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.

İzmir: 8°C - 15°C, parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 0°C - 10°C, parçalı ve az bulutlu

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde hafif yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilir.

Ankara: 2°C - 7°C, yer yer çok bulutlu
Konya: 2°C - 8°C, parçalı bulutlu

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Doğu Anadolu Bölgesi

Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

Erzurum: -8°C - -2°C, hafif kar yağışı
Van: -3°C - 3°C, aralıklı kar yağışlı

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.

Diyarbakır: -1°C - 9°C, yağmur ve karla karışık yağmur
Şanlıurfa: 4°C - 12°C, sağanak yağışlı

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların Salı gününden itibaren artış göstermesi bekleniyor.

MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Özellikle lodosun etkisiyle sıcaklıklar 4-5 derece artarak birçok şehirde 15-16 dereceye kadar yükselebilir.