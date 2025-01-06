MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk haftası için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini korurken yeni hafta için dikkat çeken uyarılar geldi. İşte, il il hava durumu tahminleri ve uzman değerlendirmeleri.
Meteoroloji'den Uyarılar: Kar ve Yağmur Hangi Bölgelerde?
Son tahminlere göre Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.
Ayrıca, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis oluşumu öngörülüyor.
Çığ tehlikesine karşı ise özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçları uyarıldı.
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Açıklaması
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının beklenip beklenmediğine dair açıklamalarda bulundu. Şen, şu ifadeleri kullandı:
"Yılbaşında kar yağışı olmayacağını söylemiştik, gelmedi. 10-11 Ocak gibi kar bekliyorduk, ancak sistem gecikiyor. İstanbul'a kar yağışı Ocak ayının ortalarında kesin olarak gelecek gibi görünüyor."
Şen, İstanbul'da kış mevsiminin genellikle Ocak ve Şubat aylarında etkisini gösterdiğini belirterek bu hafta ve önümüzdeki hafta kar yağışı beklentisinin düşük olduğunu ifade etti.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
İstanbul: 5°C - 10°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 4°C - 14°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.
İzmir: 8°C - 15°C, parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 0°C - 10°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde hafif yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilir.
Ankara: 2°C - 7°C, yer yer çok bulutlu
Konya: 2°C - 8°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
Erzurum: -8°C - -2°C, hafif kar yağışı
Van: -3°C - 3°C, aralıklı kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.
Diyarbakır: -1°C - 9°C, yağmur ve karla karışık yağmur
Şanlıurfa: 4°C - 12°C, sağanak yağışlı
Yeni Haftada Neler Bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların Salı gününden itibaren artış göstermesi bekleniyor.
Özellikle lodosun etkisiyle sıcaklıklar 4-5 derece artarak birçok şehirde 15-16 dereceye kadar yükselebilir.