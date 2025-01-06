MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk haftası için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini korurken yeni hafta için dikkat çeken uyarılar geldi. İşte, il il hava durumu tahminleri ve uzman değerlendirmeleri.

Meteoroloji'den Uyarılar: Kar ve Yağmur Hangi Bölgelerde? Son tahminlere göre Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

Ayrıca, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis oluşumu öngörülüyor.

Çığ tehlikesine karşı ise özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçları uyarıldı.