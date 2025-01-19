MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak yağışlar ve sert hava koşulları için dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte bölgeler bazında detaylı hava durumu ve kritik uyarılar.

Yağışlar ve Kar Uyarıları Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yağmur; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yoğun Kar Yağışı Beklenen Bölgeler: Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur etkili olacak.

Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde (500-600 metre üzeri) yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgar Fırtına Şeklinde Esecek Orta ve Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden esmesi beklenen rüzgar, yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde hissedilecek. Bu durum, ulaşımda aksamalara yol açabileceği gibi denizcilik faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir.