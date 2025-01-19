SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ocak Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ifade edildi. İşte Türkiye genelindeki hava durumu detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:13
MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak yağışlar ve sert hava koşulları için dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte bölgeler bazında detaylı hava durumu ve kritik uyarılar.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Yağışlar ve Kar Uyarıları

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yağmur; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Yoğun Kar Yağışı Beklenen Bölgeler:

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur etkili olacak.
Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde (500-600 metre üzeri) yoğun kar yağışı bekleniyor.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Rüzgar Fırtına Şeklinde Esecek

Orta ve Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden esmesi beklenen rüzgar, yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde hissedilecek. Bu durum, ulaşımda aksamalara yol açabileceği gibi denizcilik faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Sabah ve Gece Saatlerinde Buzlanma ve Sis

Özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olayları görülebilir. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları, olası çığ riskine karşı dikkatli davranmaları önemle vurgulanıyor.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 5 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerine yönelik kuvvetli yağış ve kar yağışı uyarısı yaptı. Artvin, Giresun, Rize, Sinop ve Trabzon çevrelerinde, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde olumsuz hava koşulları bekleniyor.

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

19 Ocak Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

İstanbul: Parçalı bulutlu, 11°C
Çanakkale: Az bulutlu, 14°C
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 10°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir.

İzmir: Parçalı bulutlu, 16°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Akdeniz Bölgesi

Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus oluşabilir.

Antalya: Az bulutlu, 21°C
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 19°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

İç Anadolu Bölgesi

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
Konya: Az bulutlu, 9°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, 11°C
Samsun: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzey ve doğusunda kar yağışları etkili olacak.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı, -2°C
Van: Akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, 2°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Şanlıurfa: Az bulutlu, 15°C

MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?

Denizlerde Hava Durumu

Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Karadeniz:

Rüzgar: Batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli (6-9 kuvvetinde).
Dalga: Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer 4 metreye kadar ulaşabilir.

Marmara:

Rüzgar: Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette.
Dalga: 0,5 ila 1,5 metre.