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Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden okul çantasına yönelik önemli bir uyarı yaptı. Söz konusu okul çantasının kimyasal içeriği nedeniyle sağlık riski taşıdığı belirtildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden çantanın piyasaya arzını yasaklayarak mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 13:17
Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden ifşalamaya devam ediyor.

Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

Çamaşır suyu, çocuk giyim ürünü, kalem, defter ve peluş bir oyuncaktan sonra listeye geçen perşembe günü mavi bir gömlek eklenmişti.

Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

Mavi renkte olduğu görülen söz konusu gömleğin izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlenmişti. Bakanlık, markanın ürettiği gömlek için piyasadan toplama kararı vermişti. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklanmıştı.

Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

LİSTEYE ÇAMAŞIR SUYU DA EKLENMİŞTİ
Bu gömleğin yanı sıra listeye zincir marketlerde satılan bir de çamaşır suyu eklenmişti.

"Akar" marka ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu bildirilmişti. Çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

OKUL ÇANTASI LİSTEYE GİRDİ
Ticaret Bakanlığı, listeye bu kez bir okul çantası ekledi.

Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

"Relaxion" marka çantanın kimyasal açıdan sağlık riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

Çantanın piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık ayrıca piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.