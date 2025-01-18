Bakanlık piyasadan toplatılması için talimat verdi! Zehir saçıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden ifşalamaya devam ediyor.

Çamaşır suyu, çocuk giyim ürünü, kalem, defter ve peluş bir oyuncaktan sonra listeye geçen perşembe günü mavi bir gömlek eklenmişti.

Mavi renkte olduğu görülen söz konusu gömleğin izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlenmişti. Bakanlık, markanın ürettiği gömlek için piyasadan toplama kararı vermişti. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklanmıştı.

LİSTEYE ÇAMAŞIR SUYU DA EKLENMİŞTİ

Bu gömleğin yanı sıra listeye zincir marketlerde satılan bir de çamaşır suyu eklenmişti. "Akar" marka ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu bildirilmişti. Çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.