10 SORU 10 CEVAP: 5G ne zaman kullanılacak? 5G ile 4,5 G arasındaki fark nedir? İşte özellikleri ve kapsamı

Türkiye teknoloji altyapısını güçlendirmek için adımlarını hızlandırıyor. 5G teknolojisinin yakın zamanda hayata geçmesiyle daha hızlı internet bağlantıları ve dijital dönüşümün kapıları aralanacak. İşte 5G teknolojisine ilişkin tüm detaylar ve uzman görüşleri.

5G , beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak tanımlanıyor. Yüksek veri hızı, düşük gecikme süresi ve yüksek sistem kapasitesiyle sadece iletişimde değil sanayi ve sağlık gibi birçok sektörde devrim yaratması bekleniyor.

5G İhalesi ve Katılımcılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek ihaleye, Türkiye'deki tüm operatörler katılabilecek. BTK, teknik ve yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Hangi Frekanslar Kullanılacak?

5G için 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekans bantları tahsis edildi. Bu frekanslar, yüksek hız ve geniş kapsama alanı sunmak için kullanılacak.