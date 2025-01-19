10 SORU 10 CEVAP: 5G ne zaman kullanılacak? 5G ile 4,5 G arasındaki fark nedir? İşte özellikleri ve kapsamı

Türkiye teknoloji altyapısını güçlendirmek için adımlarını hızlandırıyor. 5G teknolojisinin yakın zamanda hayata geçmesiyle daha hızlı internet bağlantıları ve dijital dönüşümün kapıları aralanacak. İşte 5G teknolojisine ilişkin tüm detaylar ve uzman görüşleri.
5G Nedir?
5G, beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak tanımlanıyor. Yüksek veri hızı, düşük gecikme süresi ve yüksek sistem kapasitesiyle sadece iletişimde değil sanayi ve sağlık gibi birçok sektörde devrim yaratması bekleniyor.
5G İhalesi ve Katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek ihaleye, Türkiye'deki tüm operatörler katılabilecek. BTK, teknik ve yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.
Hangi Frekanslar Kullanılacak?
5G için 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekans bantları tahsis edildi. Bu frekanslar, yüksek hız ve geniş kapsama alanı sunmak için kullanılacak.
5G'nin Avantajları Neler?
Daha Yüksek Hız: İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit seviyesine çıkaracak.
Daha Geniş Kapasite: Yüksek cihaz yoğunluğunu destekleyecek.
Düşük Gecikme Süresi: Özellikle oyun, sağlık ve otonom araç teknolojileri için büyük avantaj sağlayacak.
Türkiye'de 5G Kullanımı Başladı mı?
5G, şu an Türkiye'de test amaçlı olarak İstanbul Havalimanı dahil 34 farklı noktada kullanılıyor. Tam yetkilendirme ve yaygın kullanım ise 2026 yılında başlayacak.
5G'nin 4,5G'den farkı nedir?
5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4,7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7,5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4,5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.
5G teknolojisinde yerli ürünler kullanılacak mı?
5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için çalışmalar yapılıyor.
5G nasıl aktif edilir?
Öncelikle 5G uyumlu cihaz ve 4,5G/5G uyumlu SIM karta sahip olunması, ardından 5G'ye kayıt olunması gerekiyor.
5G'ye geçince telefonların ekranlarında hangi ifade yer alacak?
Telefon ekranlarında LTE yerine 5G ifadesi kullanılacak.
5G ne zaman kullanıma sunulacak?
Bu yıl ihalesi yapılacak 5G, 2026'da hem vatandaşların hem de sanayinin hizmetine sunulacak.