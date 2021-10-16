Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

İslam aleminin büyük kavuşmayı heyecanla beklediği Mevlid Kandili geldi. Bu önemli günün gelmesinin hemen ardından ibadet vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar bir yandan da kandil mesajları hakkında araştırma yapıyor. Tanıdıklarına resimli Mevlid Kandili mesajı göndermek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Mevlid Kandili mesajları 2021 hakkında yapılan araştırmalar bu kapsamda artışa geçti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu önemli günü dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu mübarek güne özel en güzel cuma ve kandil mesajlarını haberimizde derledik.