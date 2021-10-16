Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!
Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca kişi aynı zamanda sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve dostlarına kandil mesajı göndermek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mevlid Kandili mesajları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte kandil mesajları
16.10.2021 20:54
- Son Güncelleme: 16.10.2021 20:54
İslam aleminin büyük kavuşmayı heyecanla beklediği Mevlid Kandili geldi. Bu önemli günün gelmesinin hemen ardından ibadet vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar bir yandan da kandil mesajları hakkında araştırma yapıyor. Tanıdıklarına resimli Mevlid Kandili mesajı göndermek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Mevlid Kandili mesajları 2021 hakkında yapılan araştırmalar bu kapsamda artışa geçti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu önemli günü dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu mübarek güne özel en güzel cuma ve kandil mesajlarını haberimizde derledik.
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, Mevlid Kandili mübarek olsun.