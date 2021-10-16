Vav TV İzle
Haberler Güncel Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca kişi aynı zamanda sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve dostlarına kandil mesajı göndermek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mevlid Kandili mesajları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte kandil mesajları

16.10.2021 20:54 - Son Güncelleme: 16.10.2021 20:54
Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

İslam aleminin büyük kavuşmayı heyecanla beklediği Mevlid Kandili geldi. Bu önemli günün gelmesinin hemen ardından ibadet vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar bir yandan da kandil mesajları hakkında araştırma yapıyor. Tanıdıklarına resimli Mevlid Kandili mesajı göndermek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Mevlid Kandili mesajları 2021 hakkında yapılan araştırmalar bu kapsamda artışa geçti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu önemli günü dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu mübarek güne özel en güzel cuma ve kandil mesajlarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, Mevlid Kandili mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

Bugün Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. Her yıl bu günde Müslümanlar Peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler Yaratana onun için açılır. Dualarda buluşabilmek dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Mevlid Kandili mesajları 2021! Uzun, kısa, en anlamlı, güzel, dualı resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözleri!

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

SON DAKİKA