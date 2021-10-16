2023 seçim anketi! Flaş açıklama geldi: Kamuoyu anketlerinde hangi parti önde?
2023 seçimleri yaklaşırken anket çalışmaları ile ilgili açıklamalarda da peş peşe gelmeye başladı. Peki, 2023 seçimleri için düzenlenen anketlerde hangi parti önde? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar...
Türkiye'de 2023 seçimlerine yönelik anket çalışmaları tüm hızıyla devem ederken siyasi isimlerde de çalışmalara yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
BÜTÜN KAMUOYU ANKETLERİNDE AK PARTİ BİRİNCİ
Kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var." diye konuştu.
2023 SEÇİMLERİ MESAJI
Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş, "Gönle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki 2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.