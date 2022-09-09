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Haberler Güncel Metrobüs'te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

Metrobüs'te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
09.09.2022 22:41 - Son Güncelleme: 09.09.2022 22:41
Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında arıza, yangın ve kazaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 4 metrobüs çarpıştı.



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Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

85 KİŞİ YARALANDI

METROBÜS KAZASI | VİDEO İZLE



Avcılar'daki kazada son açıklanan rakamlara göre 85 kişi yaralanmıştı.

Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümeye başlamıştı. Metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeye ulaştı.

Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler, metrobüs güzergahından adeta insan seli gibi gelen vatandaşlar için E-5 Karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu

Trafiğin durmasıyla birlikte vatandaşlar, kontrollü bir şekilde yolun karşısına geçirildi.

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