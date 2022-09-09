Metrobüs'te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: E-5’te trafiği durduruldu
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi.
09.09.2022 22:41 - Son Güncelleme: 09.09.2022 22:41
85 KİŞİ YARALANDI
Avcılar'daki kazada son açıklanan rakamlara göre 85 kişi yaralanmıştı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler, metrobüs güzergahından adeta insan seli gibi gelen vatandaşlar için E-5 Karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı.