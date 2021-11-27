Anne Sevgi Yağal’a tecavüz mü etti? Sırlar bir bir ifşa oldu! Yörük kızı Müslüme’yi kim neden öldürdü? Müslüme’nin gerçek babası Hasan Yağal çıktı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Aile bireylerinden 8 kişi gözaltına alınmıştı. Anne, baba, ağabey ve halanın da aralarında bulunduğu 7 kişi serbest kalmış dede Hasan Yağal ise tutuklanmıştı. Müslüme bebeğin ölüm nedenine adım adım ulaşılıyor. Minik kızın üzerinde yapılan DNA analizi şoke eden detayları gün yüzüne çıkardı. Yörük Kızı Müslüme'nin babasının gerçekte dedesi olduğu öğrenildi. Gözler bu kez Müslüme Yağal'ın annesi Sevgi Yağal'a çevrildi. Aile içindeki sırlar bir bir ifşa oldu. Peki; Anne Sevgi Yağal'a tecavüz mü etti? Yörük kızı Müslüme'yi kim neden öldürdü? İşte flaş gelişmeler...