Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yüksek basınç etkisiyle batı ve orta bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı puslu hava ve kötü kokular oluşabileceği bildirildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde hissedilecek olan bu gazın bu sabah itibarıyla yurda giriş yaptığı öğrenildi. Ertesi günlerde kokunun tüm yurtta etkili olması bekleniyor.
"MASKE TAKIN"
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde "fotokimyasal smog" ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.
"ZEHİRLENEBİLİRSİNİZ"
Ciğerlerinize ve solunum sisteminizde hasarlar meydana gelebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Bu hava kirliliği zehirler sizi. Kömür yakılan yerlerden de kükürt oksitler çıkıyor. Sabah saatlerinde işiniz yoksa dışarı çıkmayacaksınız. Meteoroloji ve Çevre Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz. Trafiği yoğun olan yerlerde fazla durmayın." dedi.
Meteoroloji raporunda ise hafta sonu buzlanma ve sis beklendiği de görüldü. Rapora göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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PEKİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, -5°C
Az bulutlu
KARS °C, 2°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Az bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu
AZOT DİOKSİT NEDİR?
Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.
Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.