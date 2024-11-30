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Meteroloji'den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ve Edirne ile Çanakkale'de ise sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan Türkiye'nin bazı bölgeleri için, "azot dioksit" uyarısında bulundu. Puslu bir havaya sebep olan azot dioksit gazı, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde kötü kokuya neden olacak.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 10:36 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 10:40
Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yüksek basınç etkisiyle batı ve orta bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı puslu hava ve kötü kokular oluşabileceği bildirildi.

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde hissedilecek olan bu gazın bu sabah itibarıyla yurda giriş yaptığı öğrenildi. Ertesi günlerde kokunun tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

"MASKE TAKIN"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde "fotokimyasal smog" ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

"ZEHİRLENEBİLİRSİNİZ"

Ciğerlerinize ve solunum sisteminizde hasarlar meydana gelebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Bu hava kirliliği zehirler sizi. Kömür yakılan yerlerden de kükürt oksitler çıkıyor. Sabah saatlerinde işiniz yoksa dışarı çıkmayacaksınız. Meteoroloji ve Çevre Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz. Trafiği yoğun olan yerlerde fazla durmayın." dedi.

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Öte yandan Şen, İstanbul'a pazar akşamı yağmur geleceğini belirtti.

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

Meteoroloji raporunda ise hafta sonu buzlanma ve sis beklendiği de görüldü. Rapora göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

PEKİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Az bulutlu

YOZGAT °C, 1°C
Az bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C
Az bulutlu

KARS °C, 2°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Az bulutlu

VAN °C, 5°C
Az bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

Meteroloji’den azot dioksit uyarısı! Türkiye kötü kokacak! Maskelerinizi takın

AZOT DİOKSİT NEDİR?
Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.

Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.

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