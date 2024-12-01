Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

Gezi Parkı olaylarında ve Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' veryansınıyla halkı galeyana getiren şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için yaptığı ağaç katliamı gündeme bomba gibi düştü.

'Çevreci' olarak geçinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kesti.

KORUNMASI GEREKEN AĞAÇLAR!

Sözde çevreci Suavi'nin kestiği ağaçların belediyenin verdiği yapı ruhsat planında ağaç rölöve paftasına göre korunması ve taşınması gereken ağaçlar olduğu ortaya çıktı. Suavi, imar planına göre taşınması gereken 29 ağacı taşımadı, özellikle korunması gereken 11 ağacı da korumadı.

PARA CEZASI UYGULANDI Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi.