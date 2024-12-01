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Sözde çevreci Suavi'nin Bodrum'daki 'ağaç katliamı'na CHP'li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

Sözde çevreci geçinen isimlerin kendi çıkarları işin içine girince nasıl ağaç katliamı yaptığı bir kez daha gözler önüne serildi. Önce Gezi Parkı'nda sonra Akbelen'de 'ağaçlar kesiliyor' diye halkı galeyana getirenler arasında olan Şarkıcı Suavi, Bodrum'da yaptırdığı villalar için ağaç katletti. 8 villa yaptıran Suavi'nin inşaatının belediye tarafından denetlenmediği ortaya çıkarken katledilen ağaçların yapı ruhsatına göre "taşınması ve korunması gereken" statüsünde olduğu öğrenildi. Suavi'ye sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 09:01 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 09:16
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

Gezi Parkı olaylarında ve Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' veryansınıyla halkı galeyana getiren şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için yaptığı ağaç katliamı gündeme bomba gibi düştü.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

'Çevreci' olarak geçinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kesti.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

KORUNMASI GEREKEN AĞAÇLAR!
Sözde çevreci Suavi'nin kestiği ağaçların belediyenin verdiği yapı ruhsat planında ağaç rölöve paftasına göre korunması ve taşınması gereken ağaçlar olduğu ortaya çıktı. Suavi, imar planına göre taşınması gereken 29 ağacı taşımadı, özellikle korunması gereken 11 ağacı da korumadı.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

PARA CEZASI UYGULANDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

CHP'Lİ BELEDİYE DENETLEMEDİ
Öte yandan CHP'li Bodrum Belediyesi'nin de söz konusu villaları denetlemediği öğrenildi.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

HALK TEPKİ GÖSTERİP CİMER'E ŞİKAYET EDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçının ağaç katliamının, Bodrum halkı CİMER şikayetleriyle ortaya çıktığı tespit edildi.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Skandal ortaya çıkınca sosyal medyadan da Suavi'ye tepki yağdı. Birçok kullanıcı Suavi'nin 'çevreci ve komünist' geçinmesine ve Suavi'yi korumaya çalışan isimlere de tepki gösterdi.

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor

İşte o paylaşımların bazıları:

Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na CHP’li belediye göz yummuş! Ruhsatta dikkat çeken detay | Sosyal medyada tepki yağıyor
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