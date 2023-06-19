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Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen Ankara'da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısına rağmen Ankara yine bildiğiniz gibi. Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Kırıkkale'de de sağanak nedeniyle tarım arazileri ve mesire alanları su altında kaldı, Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Peki hava nasıl olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
AJANSLAR
19.06.2023 16:31 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:31
Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen Ankara’da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen Ankara’da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi

Sabah aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen Ankara’da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen Ankara’da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi

Bölgedeki trafik ekipleri de sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı

Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen Ankara’da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi

KIRIKKALE
Kırıkkale'de kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen selde Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

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