Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen Ankara'da durum yine aynı! Yollar göle döndü! Yeni uyarı geldi
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısına rağmen Ankara yine bildiğiniz gibi. Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Kırıkkale'de de sağanak nedeniyle tarım arazileri ve mesire alanları su altında kaldı, Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Peki hava nasıl olacak? İşte detaylar...
19.06.2023 16:31 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:31
Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
KIRIKKALE
Kırıkkale'de kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen selde Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.