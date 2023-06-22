Terör bitti üretim geldi! Gabar Dağı'nda petrol heyecanı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" diyerek duyurduğu çalışmaların aralıksız sürdüğü Gabar'da müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bölgede açılan artezyen kuyularından dahi petrol fışkırdığı öğrenildi... İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" diyerek duyurduğu çalışmaların aralıksız sürdüğü Gabar'da müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak'ta terörden arındırılan ve müjdelerin peş peşe geldiği bölge olan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfinin şimdiye kadar bulunan en kaliteli petrol olduğu belirtilmişti. Bölgede açılan artezyen kuyularından dahi petrol fışkırdığı öğrenildi... İşte detaylar...
Şırnak Valisi Osman Bilgin, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktığını söyledi.
Vali Bilgin, 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda gazetecilerle bir araya geldi. Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık bir petrol şehri olduğunu belirtti.
Bilgin, "Sadece Şehit Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak. Ama Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor." dedi.
"Esma Çevik 200 milyon varil, Aybüke Yalçın ise 1 milyar varil rezervine sahip." ifadesini kullanan Bilgin, "Şırnak'ta şu anda 8 ayrı bölgede keşif çalışması yapılıyor. Bu da şu demek oluyor, Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bestler Dereler ve Kato bölgesinde mevcut Gabar'da çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağıyla ilgili tahminlerimiz var." ifadelerini kullandı.
Kentin kabuğunu kırdığını ve bundan sonraki süreçte istihdam sıkıntısı yaşanmayacağını dile getiren Bilgin, Şırnak'ın artık sporla, üretimle ve istihdamla anılacağını kaydetti.
TPAO YIL SONUNA KADAR 20 İLDE 200 KUYU SONDAJI YAPACAK
Yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu sondajlarla günlük petrol üretimini 90 bin varile çıkaracak.
TPAO, 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaştı.
Edinilen bilgilere göre yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşılacak.
Bu sondajlarla birlikte günlük petrol üretimi yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılacak.
Böylece TPAO bu yıl sonuna kadar yeni bir rekor kırmış olacak.
Yapılacak petrol sondajı planlamalarında Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol sahalarına ağırlık verildi. Sadece Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları'nda iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması hedefleniyor. TPAO'nun hedefi ise Gabar'daki sahalarda günlük 100 bin varil üretime ulaşmak. Öte yandan, Gabar'daki sondaj çalışmalarında Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahalarından günlük 15 bin varile yakın üretim yapılıyor..