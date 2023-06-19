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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler

İstanbul Sarıyer'deki Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

İHA
19.06.2023 10:06 - Son Güncelleme: 19.06.2023 10:06
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi’ne zarar verdiler

Sarıyer Emirgan'da bulunan ve Sultan Abdülhamid tarafından 18. yüzyılda yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İBB tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi’ne zarar verdiler

Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi’ne zarar verdiler

Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi’ne zarar verdiler
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi’ne zarar verdiler
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