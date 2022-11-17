Meteoroloji'den SARI ALARM! Yağmur, kar, fırtına, dolu NE VARSA geliyor! SAAT BİLE VERİLDİ! Hafta sonuna dikkat! 18-19-20 Kasım HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte 17, 18, 19, 20 Kasım güncel hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar İstanbul il geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.