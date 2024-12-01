Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olurken, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Kuvvetli yağmur nedeniyle Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE VAR
Dalyan ve Üniversite mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik kesintileri yaşandı.