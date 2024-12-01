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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP'li Lal Denizli'nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Beklenilen yağış Çeşme'yi ağır vurdu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:53
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

Sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olurken, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

CADDELER GÖLE DÖNDÜ EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağmur nedeniyle Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

Bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE VAR
Dalyan ve Üniversite mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

Bölgedeki yoğun sis ise görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı

İlçede sis ile birlikte sağanağın aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! CHP’li Lal Denizli’nin yönetimindeki Çeşme sular altında kaldı
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