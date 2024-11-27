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28 Kasım Düzce kar tatili var mı? Düzce yarın okullar tatil mi?

Son günlerde Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırdı. Düzce'de de 28 Kasım itibarıyla okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği'nin konuyla ilgili yapacağı açıklama ise büyük bir dikkatle bekleniyor. İşte konuya ilişkin son güncel gelişmeler...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:01 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:17
28 Kasım Düzce kar tatili var mı? Düzce yarın okullar tatil mi?

28 Kasım Düzce'de Kar Tatili Var mı?

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri olan Düzce'de, vatandaşlar "28 Kasım'da Düzce'de okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar tatiliyle ilgili gözler, Düzce Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

28 Kasım Düzce kar tatili var mı? Düzce yarın okullar tatil mi?

Düzce'de Okullar Tatil mi?

Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu an için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Valilikten bir karar duyurulduğunda, detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Düzce Hava Durumu

Düzce'deki güncel hava durumunu öğrenmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Düzce Hava Durumu Sayfası üzerinden bilgi alabilirsiniz. Hava koşullarını yakından takip ederek güncel gelişmelere ulaşabilirsiniz.

28 Kasım Düzce kar tatili var mı? Düzce yarın okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde, öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni hava durumu raporlarını ve valilik duyurularını takip ederek hazırlıklı olabilirsiniz.

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