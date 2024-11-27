28 Kasım Düzce'de Kar Tatili Var mı? Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri olan Düzce'de, vatandaşlar "28 Kasım'da Düzce'de okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar tatiliyle ilgili gözler, Düzce Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Düzce'de Okullar Tatil mi? Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu an için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Valilikten bir karar duyurulduğunda, detayları buradan öğrenebilirsiniz. Düzce Hava Durumu Düzce'deki güncel hava durumunu öğrenmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Düzce Hava Durumu Sayfası üzerinden bilgi alabilirsiniz. Hava koşullarını yakından takip ederek güncel gelişmelere ulaşabilirsiniz.