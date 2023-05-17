Türkiye şehitlerine ağladı: Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı!

Törene, şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.