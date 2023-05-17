Türkiye şehitlerine ağladı: Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı!
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda bir mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden Uzman Çavuş Gaffar Mayik, olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan ve Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde acılı aileler güçlükle ayakta durabildi. İşte kare kare yürekleri dağlayan o kareler...
17.05.2023 20:39 - Son Güncelleme: 17.05.2023 20:39
Törene, şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Sırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Kürtçe ağıtlarla ve teröre lanet sloganları ile son yolculuğuna uğurlandı.