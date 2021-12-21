Dolar 30 lira olacak diye milleti fişekleyenler için hesap zamanı!
Başkan Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan'ın yeni sistemi duyurmasının ardından döviz kurunda tarihi bir çakılma yaşandı. Dün 18 liranın üzerine çıkan dolar, bugün 11 liraya kadar geriledi. Dövizdeki gerilemeyi sindiremeyen kriz tellalları milletin kafasını bulandırmaya çalışırken, dolar 30 lira olacak diye vatandaşları kışkırtmaya çalışanlar hakkında da harekete geçildi.
Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti.
Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:
"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.
Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN DÖVİZ TEPE TAKLAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar, gün içinde 11 lira seviyelerine kadar geriledi, gün boyunca 11-13 lira bandında seyretti.