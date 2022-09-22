Başkan Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...
Son dakika haberler | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, seçim hazırlıkları kapsamında çok önemli adımlar atmanın hazırlıklarını yapıyor. Buna göre AK Parti, 2023 seçimleri öncesi düğmeye basarken, 28 Ekim'de "Vizyon Belgesi" açıklanacak. Vizyon Belgesi'nde dar gelirliden çiftçilere, gençlerden emeklilere varana kadar her kesime yönelik projeler bulunacak. Özellikle gençler için hazırlanan paket vergi indirimleri, ucuz telefon, tablet ve bilgisayar satışını da içeriyor. İşte AK Parti'nin 2023 hazırlıkları...
22.09.2022 08:59 - Son Güncelleme: 22.09.2022 08:59
AK Parti'den gençler için önemli adımlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması beklenen AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençler için indirimli, vergisiz teknoloji ürünleri projesi var. Kalıcı olacak olan bu ucuz teknoloji ürünü ile milyonlarca genç dünyayı ve gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve eş zamanlı olarak uygun fiyatlara bu ürünleri elde edebilecek.
OMURGA DAR GELİRLİ VE EKONOMİ: Seçim süreci ve belgenin omurgasını ekonomi, özellikle de dar gelirli ve çalışan kesimlerin yaşamını rahatlatacak adımlar oluşturacak.