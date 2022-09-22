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Başkan Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...

Son dakika haberler | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, seçim hazırlıkları kapsamında çok önemli adımlar atmanın hazırlıklarını yapıyor. Buna göre AK Parti, 2023 seçimleri öncesi düğmeye basarken, 28 Ekim'de "Vizyon Belgesi" açıklanacak. Vizyon Belgesi'nde dar gelirliden çiftçilere, gençlerden emeklilere varana kadar her kesime yönelik projeler bulunacak. Özellikle gençler için hazırlanan paket vergi indirimleri, ucuz telefon, tablet ve bilgisayar satışını da içeriyor. İşte AK Parti'nin 2023 hazırlıkları...

22.09.2022 08:59 - Son Güncelleme: 22.09.2022 08:59
Başkan Erdoğan 28 Ekim’de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...

AK Parti'den gençler için önemli adımlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması beklenen AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençler için indirimli, vergisiz teknoloji ürünleri projesi var. Kalıcı olacak olan bu ucuz teknoloji ürünü ile milyonlarca genç dünyayı ve gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve eş zamanlı olarak uygun fiyatlara bu ürünleri elde edebilecek.

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Başkan Erdoğan 28 Ekim’de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...

AK Parti, seçim beyannamesine ilişkin çalışmalarına hız verdi. Çalışmadaki proje ve uygulamalar belirlenirken, yaz boyunca vatandaş ile kucaklaşan AK Partili milletvekillerinin görüş ve önerileri de dikkate alınacak.

Başkan Erdoğan 28 Ekim’de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...

Çünkü milletvekilleri, vatandaşın nabzı ve beklentilerini rapor haline getirip parti genel merkezine sunmaya başladı. Çalışmaları süren belgede yer alması beklenen konular ve projeler şöyle:

Başkan Erdoğan 28 Ekim’de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...

OMURGA DAR GELİRLİ VE EKONOMİ: Seçim süreci ve belgenin omurgasını ekonomi, özellikle de dar gelirli ve çalışan kesimlerin yaşamını rahatlatacak adımlar oluşturacak.

Başkan Erdoğan 28 Ekim’de açıklayacak! Gençlere dev müjdeler yolda: Ucuza telefon ve bilgisayar...

100'ÜNCÜ YIL VURGUSU: Beyannamede, 2023 yılının Cumhuriyet'in de 100'üncü yılı olduğuna vurgu yapılacak. "100'üncü yılda, yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var" söylemi kullanılacak.

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