Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! Ağustos ayında sonbahar! Günlerce yağacak!
Çok kuvvetli yağmur geliyor! Günler boyu devam edecek!. Başta İstanbul olmak üzere 17 ili uyaran Meteoroloji son tahminleri paylaştı. Yağmur dalgası çok sayıda ili vuracak. Hava sıcaklığı düşecek ve yağmur dalgası önümüzdeki birkaç gün daha sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu...
26.08.2022 11:44 - Son Güncelleme: 26.08.2022 11:44
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.